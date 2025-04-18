Артюр Фис высказался о снятии Циципаса в четвертьфинале турнира в Барселоне

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал снятие 16-й ракетки мира грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Встреча завершилась при счёте 2:0 в пользу Фиса.

«Думаю, это спина. Не очень уверен, если честно. Я был готов сражаться несколько часов, потому что он чемпион. Каждый раз, когда мы играем, у нас сложные матчи. Я надеюсь, что он восстановится к другим турнирам и «Роллан Гаррос». Желаю ему всего наилучшего. Я не знаю, что это было, но желаю ему всего наилучшего», — сказал Фис после матча.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл Стефаноса Циципаса в финале.