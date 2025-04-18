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Паула Бадоса рассказала, какое напутствие дала бы себе в детстве

Паула Бадоса рассказала, какое напутствие дала бы себе в детстве
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Испанская теннисистка девятая ракетка мира Паула Бадоса ответила на вопрос, какое напутствие дала бы себе в детстве.

«Маленькой Пауле я бы сказала: «Воспринимай всё как игру, потому что однажды это перестанет ею быть». Я много думала об этом. Как я проводила своё детство? Была строга к себе, но ни о чём не жалею. И сейчас наконец-то я поняла, что трудности нужно принимать спокойно», — приводит слова Бадосы L’équipe.

Напомним, 27-летняя Бадоса — бывшая вторая ракетка мира; победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. Она получила травму спины в поединке третьего круга «тысячника» в Майами (США) с датчанкой Кларой Таусон, которую обыграла со счётом 6:3, 7:6(7:3), и снялась с матча 1/8 финала с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой. После этого Бадоса сообщила, что не выступит на турнире WTA-500 в Чарльстоне.

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Паула Бадоса появилась на обложке французского журнала L'Équipe
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