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Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 18 апреля

Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, прошёл пятый игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. 1/4 финала. Результаты игрового дня 18 апреля:

Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:4, 7:5;

Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:4, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 5) — 7:5, 6:3;

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Артюр Фис (Франция, 7) — 0:2 Rt.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.

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