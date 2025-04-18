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Определились все полуфиналисты турнира ATP-500 в Барселоне

Определились все полуфиналисты турнира ATP-500 в Барселоне
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18 апреля завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. ATP-500, Барселона. Полуфиналы:

Карлос Алькарас (Испания) — Артюр Фис (Франция);

Карен Хачанов (Россия) — Хольгер Руне (Дания).

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.

Отметим, Карен Хачанов впервые в текущем сезоне вышел в полуфинал турниров под эгидой АТР. Сегодня, 18 апреля, на соревнованиях в Барселоне он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в 1/4 финала со счётом 6:4, 7:5.

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