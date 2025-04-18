Определились все полуфиналисты турнира ATP-500 в Барселоне

18 апреля завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.
Теннис. ATP-500, Барселона. Полуфиналы:
Карлос Алькарас (Испания) — Артюр Фис (Франция);
Карен Хачанов (Россия) — Хольгер Руне (Дания).
Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.
Отметим, Карен Хачанов впервые в текущем сезоне вышел в полуфинал турниров под эгидой АТР. Сегодня, 18 апреля, на соревнованиях в Барселоне он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в 1/4 финала со счётом 6:4, 7:5.