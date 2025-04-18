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Турнир ATP-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 18 апреля

Турнир ATP-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, прошёл очередной игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500. Мюнхен, 1/4 финала:

  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:2, 6:4;
  • Лучано Дардери (Италия) — Бен Шелтон (США) — 4:6, 3:6;
  • Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4;
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:3, 7:6(7:4).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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