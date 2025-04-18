Турнир ATP-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, прошёл очередной игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500. Мюнхен, 1/4 финала:

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:2, 6:4;

Лучано Дардери (Италия) — Бен Шелтон (США) — 4:6, 3:6;

Александр Зверев (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:3, 7:6(7:4).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.