Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Мюнхене

Сегодня, 18 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами на соревнованиях в Германии.

Теннис. ATP-500, Мюнхен. Полуфиналы:

Александр Зверев (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия);

Бен Шелтон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2,5 млн проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В этом году он закончил выступления в первом круге, с разгромным счётом уступив аргентинцу Франсиско Серундоло — 6:0, 6:2.