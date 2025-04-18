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Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Мюнхене

Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Мюнхене
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Сегодня, 18 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами на соревнованиях в Германии.

Теннис. ATP-500, Мюнхен. Полуфиналы:

  • Александр Зверев (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия);
  • Бен Шелтон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2,5 млн проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В этом году он закончил выступления в первом круге, с разгромным счётом уступив аргентинцу Франсиско Серундоло — 6:0, 6:2.

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