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«Мы провели отличный бой в Монте-Карло». Артюр Фис — о предстоящем матче с Алькарасом

«Мы провели отличный бой в Монте-Карло». Артюр Фис — о предстоящем матче с Алькарасом
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
14
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«У меня впереди ещё один матч с Карлитосом. Мы провели отличный бой в Монте-Карло. Будем надеяться, что завтра получится тоже хорошая игра. В тот раз я проиграл, но всё равно остался доволен матчем. Завтра всё будет по-другому. Мы в Испании. Он здесь выступает великолепно и уже дважды выиграл в этом турнире. Так что, да, это будет классный матч. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Фис в интервью на корте.

Напомним, Фис и Алькарас встречались на прошлой неделе в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В непростом поединке волевую победу одержал Карлос Алькарас.

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