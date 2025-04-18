«Мы провели отличный бой в Монте-Карло». Артюр Фис — о предстоящем матче с Алькарасом

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
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«У меня впереди ещё один матч с Карлитосом. Мы провели отличный бой в Монте-Карло. Будем надеяться, что завтра получится тоже хорошая игра. В тот раз я проиграл, но всё равно остался доволен матчем. Завтра всё будет по-другому. Мы в Испании. Он здесь выступает великолепно и уже дважды выиграл в этом турнире. Так что, да, это будет классный матч. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Фис в интервью на корте.
Напомним, Фис и Алькарас встречались на прошлой неделе в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В непростом поединке волевую победу одержал Карлос Алькарас.
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