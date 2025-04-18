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Тренер Синнера рассказал, сможет ли Александр Зверев выиграть турнир «Большого шлема»

Тренер Синнера рассказал, сможет ли Александр Зверев выиграть турнир «Большого шлема»
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о шансах представителя Германии Александра Зверева выиграть турнир «Большого шлема».

«Я убеждён, что Зверев выиграет как минимум один турнир «Большого шлема». Он значительно прибавил после травмы лодыжки. С тех пор он добился большего прогресса, чем за весь предыдущий период», — приводит слова Ваньоцци Venerdi de Repubblicca.

Сегодня, 18 апреля, Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл нидерландского теннисиста Таллона Грикспора (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4.

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