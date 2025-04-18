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«Воспользуюсь ситуацией, чтобы вернуться сильнее». Каролин Гарсия — о травме спины

«Воспользуюсь ситуацией, чтобы вернуться сильнее». Каролин Гарсия — о травме спины
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Экс четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала пропуск стартующего на следующей неделе грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

«Я сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к Риму, но главная цель — приехать сильной и здоровой на «Ролан Гаррос». Это трудно принять. После перерыва в прошлом году, вернувшись, я чувствовала себя счастливее, яснее и более мотивированной. Результатов ещё не было, но я действительно верю в путь, по которому иду. И текущая ситуация причиняет боль, но я воспользуюсь ею, чтобы вернуться сильнее», — написала Гарсия в социальных сетях.

Напомним, Гарсия снялась с матча первого круга турнира WTA-500 во французском Руане, где должна была сыграть против россиянки Анны Блинковой. На данный момент она занимает 99-ю строчку рейтинга WTA.

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