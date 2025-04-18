Янчук высоко оценил уровень игры Карена Хачанова на турнире АТР-500 в Барселоне

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил победу российского теннисиста 27-й ракетки мира Карена Хачанова над испанским теннисистом 30-м номером рейтинга Алехандро Давидович-Фокиной в 1/4 финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
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«Приятная победа, видно, что Карен находится в хорошей форме. С каждым матчем он обретает стабильность. По ходу матча сегодня ему приходилось отыгрываться, он уступал свою подачу, но находил способ вернуть равновесие и не отпускал далеко соперника. Карен показал очень приличный матч и подтвердил свой класс», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
В полуфинале соревнований АТР-500 в Барселоне Карен Хачанов встретится с 13-й ракеткой мира представителем Дании Хольгером Руне, который обыграл действующего чемпиона норвежца Каспера Рууда.
- 18 апреля 2025
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