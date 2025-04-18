Каролин Гарсия — о своей цели: Париж остаётся мечтой. И я буду продолжать бороться за неё

Экс четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о своих главных целях в карьере.

«Сейчас речь идёт о том, чтобы контролировать свои возможности, сохранять перспективу и находить способы принять это — даже в трудные дни. «Ролан Гаррос» всё так же остаётся мечтой. И я буду продолжать бороться за неё», — написала теннисистка в социальных сетях.

31-летняя Гарсия — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2022), чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде. Француженка из-за травмы спины снялась с матча первого круга турнира WTA-500 в Руане, где должна была сыграть против россиянки Анны Блинковой. На данный момент она занимает 99-ю строчку рейтинга WTA.