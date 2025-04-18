Каспер Рууд на следующей неделе займёт самое низкое место в рейтинге ATP с июля 2021 года

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после вылета в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) наследующее неделе опустится на 15-ю строчку рейтинга ATP. Это его самый низкий рейтинг с июля 2021 года.

Впереди норвежцу предстоит защищать очки за четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде, второй круг «тысячника» в Риме и выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

26-летний Рууд — экс вторая ракетка мира, финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022); победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде.