Карлос Алькарас высказался о победе над де Минором в 1/4 финала турнира в Барселоне
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче 1/4 финала Алькарас со счётом 7:5, 6:3 обыграл седьмую ракетку мира Алекса де Минора из Австралии.
Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 17:10 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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7
Алекс де Минор
А. де Минор
«Я начал довольно плохо на своей подаче, у меня были небольшие психологические проблемы с этим. Затем, я думаю, мне удалось улучшить свою игру. Я успокоился и снова начал мыслить позитивно. Алекс начал сильно, играл агрессивно, и первый сет был действительно напряжённым», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
Отметим, 21-летний Алькарас выигрывал турнир ATP-500 в Барселоне в 2022 и 2023 годах.
Комментарии
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