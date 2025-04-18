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Зверев — о победе над Грикспором: последние месяцы я всегда проигрывал подобные матчи

Зверев — о победе над Грикспором: последние месяцы я всегда проигрывал подобные матчи
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл нидерландского теннисиста Таллона Грикспора (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4.

Мюнхен. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 15:20 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 7 6
7 8 		6 3 4
         
Таллон Грикспор
37
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Я очень счастлив. Наконец-то вытащил тяжёлый матч. Последние месяцы я всегда проигрывал подобные встречи, но сегодня удалось победить. Я горжусь, что выстоял, особенно в третьем сете, когда уступал 0:40 на своей подаче. Рад победе и очень жду следующих матчей. Игры с Грикспором всегда долгие и зрелищные. Рад, что сегодня победил», — сказал Зверев в интервью на корте.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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