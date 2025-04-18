Зверев — о победе над Грикспором: последние месяцы я всегда проигрывал подобные матчи

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл нидерландского теннисиста Таллона Грикспора (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4.
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«Я очень счастлив. Наконец-то вытащил тяжёлый матч. Последние месяцы я всегда проигрывал подобные встречи, но сегодня удалось победить. Я горжусь, что выстоял, особенно в третьем сете, когда уступал 0:40 на своей подаче. Рад победе и очень жду следующих матчей. Игры с Грикспором всегда долгие и зрелищные. Рад, что сегодня победил», — сказал Зверев в интервью на корте.
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
- 18 апреля 2025
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