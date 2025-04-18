Бен Шелтон стал первым американцем, вышедшим в полуфинал грунтового турнира ATP-500

15-я ракетка мира Бен Шелтон стал первым американцем, вышедшим в полуфинал турнира категории ATP-500 на грунте.

Сегодня, 18 апреля, Шелтон в двух сетах обыграл 47-го номера рейтинга итальянца Лучано Дардери в 1/4 финала турнира в Мюнхене. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

В полуфинале соревнований в Германии Шелтон сыграет с 22-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундолой. Тот ранее уверенно обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.