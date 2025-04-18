Бен Шелтон стал первым американцем, вышедшим в полуфинал грунтового турнира ATP-500
Поделиться
15-я ракетка мира Бен Шелтон стал первым американцем, вышедшим в полуфинал турнира категории ATP-500 на грунте.
Сегодня, 18 апреля, Шелтон в двух сетах обыграл 47-го номера рейтинга итальянца Лучано Дардери в 1/4 финала турнира в Мюнхене. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Мюнхен. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 13:45 МСК
47
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
15
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В полуфинале соревнований в Германии Шелтон сыграет с 22-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундолой. Тот ранее уверенно обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:2, 6:4.
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
23:59
-
23:38
-
22:58
-
22:49
-
22:41
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
20:23
-
19:44
-
19:35
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:37
-
17:36
-
17:32
-
16:55
-
16:14
-
15:50
-
15:34
-
15:21
-
14:59
-
14:38
-
14:15
-
13:57
-
13:51
-
12:21