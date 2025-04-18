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Бен Шелтон стал первым американцем, вышедшим в полуфинал грунтового турнира ATP-500

Бен Шелтон стал первым американцем, вышедшим в полуфинал грунтового турнира ATP-500
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15-я ракетка мира Бен Шелтон стал первым американцем, вышедшим в полуфинал турнира категории ATP-500 на грунте.

Сегодня, 18 апреля, Шелтон в двух сетах обыграл 47-го номера рейтинга итальянца Лучано Дардери в 1/4 финала турнира в Мюнхене. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Мюнхен. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 13:45 МСК
Лучано Дардери
47
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В полуфинале соревнований в Германии Шелтон сыграет с 22-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундолой. Тот ранее уверенно обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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