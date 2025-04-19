Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как готовится к Пасхе, опубликовав фото куличей.

Крайний турнир, на котором играла Павлюченкова, был «тысячник» в Майами. В матче первого круга она проиграла 33-летней польке Магде Линетт (34-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Линетт. Отметим, что для Павлюченковой турнир в Майами стал первым после перенесённой вирусной инфекции. Анастасия не играла с середины февраля.

Далее Павлюченкова выступит на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.