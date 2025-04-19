«Наговорили друг другу всякого». Хачанов объяснил конфликт с Давидович-Фокиной в Барселоне

Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал конфликт с испанцем Алехандро Давидович-Фокина (30-й номер мирового рейтинга) в конце матча 1/4 финала грунтового турнира в Барселоне (Испания), в к котором россиянин одержал победу со счётом 6:4, 7:5.
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— Иногда, в самый ответственный момент, некоторые игроки немного расстраиваются. Они становятся чуть более эмоциональными и нервными. Несколько игр назад мы были в гуще событий. В конце концов, я здесь, чтобы бороться честно, и в итоге мы всё уладили. Если честно, у меня нет с ним никаких проблем. Ладно, мы наговорили друг другу всякого, но потом пожали друг другу руки, как мужчины, и все решили, — сказал Хачанов в интервью на корте.
В полуфинале соревнований в Барселоне Карен Хачанов сыграет с 13-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании.
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