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«Наговорили друг другу всякого». Хачанов объяснил конфликт с Давидович-Фокиной в Барселоне

«Наговорили друг другу всякого». Хачанов объяснил конфликт с Давидович-Фокиной в Барселоне
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Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал конфликт с испанцем Алехандро Давидович-Фокина (30-й номер мирового рейтинга) в конце матча 1/4 финала грунтового турнира в Барселоне (Испания), в к котором россиянин одержал победу со счётом 6:4, 7:5.

Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

— Иногда, в самый ответственный момент, некоторые игроки немного расстраиваются. Они становятся чуть более эмоциональными и нервными. Несколько игр назад мы были в гуще событий. В конце концов, я здесь, чтобы бороться честно, и в итоге мы всё уладили. Если честно, у меня нет с ним никаких проблем. Ладно, мы наговорили друг другу всякого, но потом пожали друг другу руки, как мужчины, и все решили, — сказал Хачанов в интервью на корте.

В полуфинале соревнований в Барселоне Карен Хачанов сыграет с 13-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании.

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