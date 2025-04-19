Елена Рыбакина провела занятие с новым тренером по физподготовке

Появилось видео, на котором чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проводит занятие с новым тренером по физподготовке итальянцем Альдо Киари, специализирующемся на биомеханике.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом тренировочного занятия казахстанской спортсменки.

Отметим, что Киари на протяжении долгого времени сотрудничал с фитнес-тренером Марко Паничи, который ранее входил в команду серба Новака Джоковича, а сейчас — в штаб первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Перед началом сезона-2025 Киари провёл биомеханические и постуральные тесты физической формы Синнера по просьбе самого теннисиста и Паничи, после чего сделал подробный отчёт, однако официально в команду Янника он никогда не входил.