«Судите меня, без разницы». Серена Уильямс рассказала, как отдыхает от материнства

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, как справляется с нагрузкой в роли матери.

«Я в своей машине с массажными сиденьями. К сожалению, прячусь от своего ребёнка. Сегодня праздник и у него нет школы. Судите меня, без разницы, но мне нужно 10 минут», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия. Ранее Уильямс откровенно рассказала об усталости от материнства.