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ITIA попросило теннисистов принимать душ в присутствии сопровождающего

ITIA попросило теннисистов принимать душ в присутствии сопровождающего
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Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) сообщило о пикантном обновлении в антидопинговой программе.

«ITIA и ранее ITF усердно работали над тем, чтобы душ после матчей мог считаться допустимой задержкой для допинг-контроля, особенно когда отсутствие душа может негативно сказаться на здоровье и состоянии игрока. Однако принятие душа не является правом, и именно по этой причине ITIA любезно просит игроков, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени. Если игроку некомфортно находиться под наблюдением во время принятия душа, мы рекомендуем рассмотреть вопрос о надобности принятия душа перед сдачей пробы на допинг-контроль. Невозможность оставаться в полном поле зрения сопровождающего будет восприниматься ITIA крайне серьёзно», — сообщается в заявлении агентства.

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