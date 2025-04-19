ITIA попросило теннисистов принимать душ в присутствии сопровождающего

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) сообщило о пикантном обновлении в антидопинговой программе.

«ITIA и ранее ITF усердно работали над тем, чтобы душ после матчей мог считаться допустимой задержкой для допинг-контроля, особенно когда отсутствие душа может негативно сказаться на здоровье и состоянии игрока. Однако принятие душа не является правом, и именно по этой причине ITIA любезно просит игроков, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени. Если игроку некомфортно находиться под наблюдением во время принятия душа, мы рекомендуем рассмотреть вопрос о надобности принятия душа перед сдачей пробы на допинг-контроль. Невозможность оставаться в полном поле зрения сопровождающего будет восприниматься ITIA крайне серьёзно», — сообщается в заявлении агентства.