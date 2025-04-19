Карен Хачанов — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Барселоны

Сегодня, 19 апреля, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся россиянин 27-я ракетка мира Карен Хачанов и датчанин Хольгер Руне, занимающий 13-ю строчку рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Хольгер Руне, который начнётся в 14:30 по московскому времени.

Хачанов и Руне сыграют с друг другом впервые. В полуфинале россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину, а датчанин одолел норвежца Каспера Рууда.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.