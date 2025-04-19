Карен Хачанов — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Барселоны
Поделиться
Сегодня, 19 апреля, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся россиянин 27-я ракетка мира Карен Хачанов и датчанин Хольгер Руне, занимающий 13-ю строчку рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Хольгер Руне, который начнётся в 14:30 по московскому времени.
Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
27
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Хачанов и Руне сыграют с друг другом впервые. В полуфинале россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину, а датчанин одолел норвежца Каспера Рууда.
Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2025
-
10:54
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:21
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
00:57
-
00:39
-
00:37
-
00:26
- 18 апреля 2025
-
23:59
-
23:38
-
22:58
-
22:49
-
22:41
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
20:23
-
19:44
-
19:35
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:37
-
17:36