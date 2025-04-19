Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, в Штутгарте (Германия) пройдут матчи очередного игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте, 1/4 финала (время — московское):

13:30. Джессика Пегула (США) — Екатерина Александрова (Россия);

15:00. Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша);

18:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия);

19:30. Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не принимает участия в турнире.