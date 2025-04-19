Пегула — Александрова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Штутгарте

Сегодня, 19 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся россиянки — третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джессика Пегула — Екатерина Александрова, который начнётся не ранее 13:30 мск.

Пегула и Александрова провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч равный — 2-2.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.