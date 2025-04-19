Пегула — Александрова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Штутгарте
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Сегодня, 19 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся россиянки — третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джессика Пегула — Екатерина Александрова, который начнётся не ранее 13:30 мск.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 13:30 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Пегула и Александрова провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч равный — 2-2.
Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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