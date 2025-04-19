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Тренер Синнера — о допинге: он не сделал ничего плохого. Кто читал документы, это знает

Тренер Синнера — о допинге: он не сделал ничего плохого. Кто читал документы, это знает
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о дисквалификации своего подопечного за нарушение антидопинговых правил.

«Это был шок. Когда мы восстановили события, я сказал Яннику, что нам нужно идти с высоко поднятой головой. Он не сделал ничего плохого. Любой, кто читал документы, это знает. Я никому не желаю оказаться в такой ситуации.

Перерыв на несколько недель не повредил. Тур представляет собой карусель, которая движется непрерывно, с небольшими перерывами. Когда вы на вершине, необходимо выкладываться на 100% каждую неделю.

Теннис — это метафора жизни. Он требует умения адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Мячи, покрытия, разные континенты. Мы ничего не могли сделать, кроме как смириться с тем, что произойдёт, и попытаться извлечь максимум пользы из этого перерыва», — приводит слова Ваньоцци La Repubblica.

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