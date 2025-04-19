Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи очередного игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/2 финала.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Полуфиналы (время — московское):

14:30. Бен Шелтон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина);

16:00. Александр Зверев (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2,5 млн проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В этом году он закончил выступления в первом круге, с разгромным счётом уступив аргентинцу Франсиско Серундоло — 0:6, 2:6.