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Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 19 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 19 апреля
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Сегодня, 19 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи очередного игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/2 финала.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Полуфиналы (время — московское):

  • 14:30. Бен Шелтон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • 16:00. Александр Зверев (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2,5 млн проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В этом году он закончил выступления в первом круге, с разгромным счётом уступив аргентинцу Франсиско Серундоло — 0:6, 2:6.

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