Тренер Синнера: одной из первых наших целей было найти способ победить Даниила Медведева

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, раскрыл, когда пришло осознание, что его подопечный находится на верном пути к успеху.

«Я никогда не сомневался в этом. Но щелчок случился в Пекине в 2023 году, когда он выиграл у Алькараса и сразу после этого у Медведева. Там я увидел, как он делает то, чего раньше не делал, особенно у сетки. Одной из первых целей, которую мы поставили, было найти способ победить Медведева», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.

В период с 2020 по 2023 годы Даниил Медведев шесть раз обыграл Янника Синнера в шести матчах. Сейчас итальянец ведёт в личных встречах со счётом 8-7.