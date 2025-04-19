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Тренер Синнера: одной из первых наших целей было найти способ победить Даниила Медведева

Тренер Синнера: одной из первых наших целей было найти способ победить Даниила Медведева
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, раскрыл, когда пришло осознание, что его подопечный находится на верном пути к успеху.

«Я никогда не сомневался в этом. Но щелчок случился в Пекине в 2023 году, когда он выиграл у Алькараса и сразу после этого у Медведева. Там я увидел, как он делает то, чего раньше не делал, особенно у сетки. Одной из первых целей, которую мы поставили, было найти способ победить Медведева», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.

В период с 2020 по 2023 годы Даниил Медведев шесть раз обыграл Янника Синнера в шести матчах. Сейчас итальянец ведёт в личных встречах со счётом 8-7.

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