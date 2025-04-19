«Пошёл ты… женоубийца». Болельщик — Звереву во время матча с Грикспором в Мюнхене

Во время матча 1/4 финала турнира ATP-500 в Мюнхене между третьей ракеткой мира Александром Зверевым и нидерландцем Таллоном Грикспором (6:7, 7:6, 6:4) с трибун раздавались оскорбительные выкрики в адрес немецкого теннисиста.

«Пошёл ты… женоубийца», — выкрикнул один из болельщиков.

Ранее Александр Зверев обвинялся в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа. Стороны достигли внесудебного соглашения, по которому теннисист выплатит € 200 тыс.

Соперником Зверева в полуфинале турнира в Мюнхене станет победитель матча между бельгийцем Зизу Бергсом и Фабианом Марожаном из Венгрии.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.