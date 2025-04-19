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«Пошёл ты… женоубийца». Болельщик — Звереву во время матча с Грикспором в Мюнхене

«Пошёл ты… женоубийца». Болельщик — Звереву во время матча с Грикспором в Мюнхене
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Во время матча 1/4 финала турнира ATP-500 в Мюнхене между третьей ракеткой мира Александром Зверевым и нидерландцем Таллоном Грикспором (6:7, 7:6, 6:4) с трибун раздавались оскорбительные выкрики в адрес немецкого теннисиста.

Мюнхен. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 15:20 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 7 6
7 8 		6 3 4
         
Таллон Грикспор
37
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Пошёл ты… женоубийца», — выкрикнул один из болельщиков.

Ранее Александр Зверев обвинялся в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа. Стороны достигли внесудебного соглашения, по которому теннисист выплатит € 200 тыс.

Соперником Зверева в полуфинале турнира в Мюнхене станет победитель матча между бельгийцем Зизу Бергсом и Фабианом Марожаном из Венгрии.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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