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Australian Open опубликовал милое архивное видео в честь дня рождения Марии Шараповой

Australian Open опубликовал милое архивное видео в честь дня рождения Марии Шараповой
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Пресс-служба Australian Open опубликовала архивное видео в честь дня рождения пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой. Сегодня, 19 апреля, бывшая российская теннисистка отмечает 38-летие.

«Я люблю Австралию!» С днём ​​рождения, Мария Шарапова», — подписала видео пресс-служба Australian Open.

Шарапова является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии — 2008 в одиночном разряде и финалисткой юниорского Australian Open. Также на её счету ещё четыре титула на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде, россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В этом году была включена в Международный зал теннисной славы.

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