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Стефанос Циципас назвал отца Бадосы своим самым преданным болельщиком

Стефанос Циципас назвал отца Бадосы своим самым преданным болельщиком
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16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос, кто является его самым преданным болельщиком.

«Хосеп Бадоса, отец Паулы. Он продолжает носить футболку «Команда Циципаса», куда бы ни пошёл. Я подарил ему её, а он просто носит везде», — сказал Циципас в видео, опубликованном в официальном аккаунте ATP в соцсетях.

Напомним, Циципас находится в отношениях с испанской теннисисткой девятой ракеткой мира Паулой Бадосой.

В пятницу, 18 апреля, Циципас снялся с четвертьфинального матча против 14-й ракетки мира французского теннисиста Артюра Фиса (0:2 — отказ) на грунтовом турнире в Барселоне.

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