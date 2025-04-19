Стефанос Циципас назвал отца Бадосы своим самым преданным болельщиком

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос, кто является его самым преданным болельщиком.

«Хосеп Бадоса, отец Паулы. Он продолжает носить футболку «Команда Циципаса», куда бы ни пошёл. Я подарил ему её, а он просто носит везде», — сказал Циципас в видео, опубликованном в официальном аккаунте ATP в соцсетях.

Напомним, Циципас находится в отношениях с испанской теннисисткой девятой ракеткой мира Паулой Бадосой.

В пятницу, 18 апреля, Циципас снялся с четвертьфинального матча против 14-й ракетки мира французского теннисиста Артюра Фиса (0:2 — отказ) на грунтовом турнире в Барселоне.