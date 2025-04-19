Каспер Рууд назвал проблему Янника Синнера и Карлоса Алькараса

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обозначил проблему, с которой сталкиваются трёхкратный чемпион «Шлемов» итальянец Янник Синнер и победитель четырёх мэйджоров испанец Карлос Алькарас.

«Хотя для меня Синнер и Алькарас были двумя лучшими за последние три года и с ними трудно конкурировать, они тоже проигрывают матчи и не являются непобедимыми. Их проблема в том, что их противники слишком мотивированы, чтобы обыграть их», — приводит слова Рууда First Sportz.

Янник Синнер является первой ракеткой мира с июня прошлого года. Карлос Алькарас занимает вторую строчку рейтинга.