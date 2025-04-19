«На стадионе всегда есть один или два идиота». Зверев — об оскорблениях в свой адрес

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал оскорбительную реплику с трибун в его адрес во время матча 1/4 финала турнира ATP-500 в Мюнхене с нидерландцем Таллоном Грикспором (6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:4).

«Я слышал это. На стадионе всегда есть один или два идиота, это не проблема», — приводит слова Зверева Ubitennis.

«Пошёл ты, [мат] истязатель женщин», — выкрикнул один из болельщиков (это был мужчина), когда Зверев готовился к подаче при счёте 5:5 во втором сете. После этих слов стадион начал гудеть.

Ранее Александр Зверев обвинялся в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа. Стороны достигли внесудебного соглашения, по которому теннисист выплатит € 200 тыс.