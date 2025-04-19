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«На стадионе всегда есть один или два идиота». Зверев — об оскорблениях в свой адрес

«На стадионе всегда есть один или два идиота». Зверев — об оскорблениях в свой адрес
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал оскорбительную реплику с трибун в его адрес во время матча 1/4 финала турнира ATP-500 в Мюнхене с нидерландцем Таллоном Грикспором (6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:4).

Мюнхен. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 15:20 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 7 6
7 8 		6 3 4
         
Таллон Грикспор
37
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Я слышал это. На стадионе всегда есть один или два идиота, это не проблема», — приводит слова Зверева Ubitennis.

«Пошёл ты, [мат] истязатель женщин», — выкрикнул один из болельщиков (это был мужчина), когда Зверев готовился к подаче при счёте 5:5 во втором сете. После этих слов стадион начал гудеть.

Ранее Александр Зверев обвинялся в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа. Стороны достигли внесудебного соглашения, по которому теннисист выплатит € 200 тыс.

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Комментарии
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