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Тренер Циципаса: Стефаносу было нелегко оторваться от отца, формировать своё мнение

Тренер Циципаса: Стефаносу было нелегко оторваться от отца, формировать своё мнение
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Керей Абакар, тренер 16-й ракетки мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказал об отношении своего подопечного к теннису.

«Стефаносу было нелегко оторваться от отца, который всегда занимал много места. Формировать своё мнение, принимать решения самостоятельно. Сейчас он уже не новичок в туре, ему нужно найти желание немного больше подталкивать себя на тренировках.

Есть молодые ребята позади, которые сильно подталкивают вперёд. Нам нужно немного переосмыслить себя. Моя работа — прежде всего убедиться, что он снова голоден. Потому что его теннис всегда был на месте. В любом случае он действительно хочет снова играть ведущие роли», — приводит слова Абакара We love tennis.

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