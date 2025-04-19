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«С японским днём рождения, моя любовь!» Жених Марии Шараповой поздравил её с 38-летием

«С японским днём рождения, моя любовь!» Жених Марии Шараповой поздравил её с 38-летием
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Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, разместил пост, в котором поздравил свою возлюбленную с 38-летием.

«С японским днём рождения, моя любовь!» — написал Гилкс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Алекса Гилкса

В данный момент Шарапова со своим бой-френдом находится в столице Японии Токио. У Алекса и Марии есть совместный ребёнок — сын Теодор, который родился 1 июля 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В этом году она была включена в Международный зал теннисной славы.

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