Мария Шарапова показала подарки на свой 38-й день рождения

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию нескольких подарков в свой день рождения. Сегодня, 19 апреля, ей исполнилось 38 лет.

«Ну вот ещё один год вокруг солнца», — подписала один из снимков Шарапова.

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.