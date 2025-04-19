Бывшая теннисистка рассказала, что игроки всегда принимали душ с открытой дверью

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс заявила, что игроки всегда принимали душ после матчей в присутствии сопровождающих.

Ранее Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) попросило игроков, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего.

«Нам всегда приходилось принимать душ с открытой дверью. Люди, проводившие допинг-тест, были с нами каждую минуту с того момента, как мы вышли с корта, в том числе наблюдали за тем, как мы принимаем душ. Я не знаю, почему они выделяют это сейчас», — написала Стаббс на личной странице в социальных сетях.