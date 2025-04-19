Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывшая теннисистка рассказала, что игроки всегда принимали душ с открытой дверью

Бывшая теннисистка рассказала, что игроки всегда принимали душ с открытой дверью
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс заявила, что игроки всегда принимали душ после матчей в присутствии сопровождающих.

Ранее Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) попросило игроков, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего.

«Нам всегда приходилось принимать душ с открытой дверью. Люди, проводившие допинг-тест, были с нами каждую минуту с того момента, как мы вышли с корта, в том числе наблюдали за тем, как мы принимаем душ. Я не знаю, почему они выделяют это сейчас», — написала Стаббс на личной странице в социальных сетях.

Материалы по теме
ITIA попросило теннисистов принимать душ в присутствии сопровождающего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android