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Каспер Рууд: моя цель — выйти в четвертьфинал на всех оставшихся грунтовых турнирах

Каспер Рууд: моя цель — выйти в четвертьфинал на всех оставшихся грунтовых турнирах
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10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обозначил свои цели на остаток грунтового сезона после поражения в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) от датчанина Хольгера Руне.

«Моей целью в начале тура было выйти в четвертьфинал на каждом турнире. Я не смог сделать этого в Монте-Карло, не смог защитить титул здесь. Но в прошлом году я выступил очень хорошо в начале грунтового сезона, а затем быстро проиграл в Мадриде и Риме. Хочу обрести больше стабильности в ближайшие недели и месяцы. Моя цель — выйти в четвертьфинал на всех оставшихся турнирах», — приводит слова Рууда Punto de Break.

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