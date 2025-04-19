Каспер Рууд: моя цель — выйти в четвертьфинал на всех оставшихся грунтовых турнирах

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обозначил свои цели на остаток грунтового сезона после поражения в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) от датчанина Хольгера Руне.

«Моей целью в начале тура было выйти в четвертьфинал на каждом турнире. Я не смог сделать этого в Монте-Карло, не смог защитить титул здесь. Но в прошлом году я выступил очень хорошо в начале грунтового сезона, а затем быстро проиграл в Мадриде и Риме. Хочу обрести больше стабильности в ближайшие недели и месяцы. Моя цель — выйти в четвертьфинал на всех оставшихся турнирах», — приводит слова Рууда Punto de Break.