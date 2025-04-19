Пегула — Александрова: россиянка «под ноль» взяла первый сет в четвертьфинале Штутгарта

В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) проходит четвертьфинальный матч, в котором встречаются третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA. Первый сет закончился победой российской теннисистки с «баранкой» — 6:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джессика Пегула — Екатерина Александрова.

Пегула и Александрова провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч равный — 2-2.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.