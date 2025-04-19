Александрова с «баранкой» победила Пегулу в четвертьфинале турнира в Штутгарте

На грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) завершился четвертьфинальный матч, в котором встречались третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA. Игра закончилась уверенной победой российской теннисистки с «баранкой» в первом сете— 6:0, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Российская теннисистка шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. Пегула не подала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из пяти.
Соперницей россиянки в матче за выход в финал соревнований в Штутгарте станет победительница встречи между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, занимающей 24-ю строчку в рейтинге WTA.
Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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