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Александрова с «баранкой» победила Пегулу в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Александрова с «баранкой» победила Пегулу в четвертьфинале турнира в Штутгарте
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На грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) завершился четвертьфинальный матч, в котором встречались третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA. Игра закончилась уверенной победой российской теннисистки с «баранкой» в первом сете— 6:0, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 13:40 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Российская теннисистка шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных. Пегула не подала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из пяти.

Соперницей россиянки в матче за выход в финал соревнований в Штутгарте станет победительница встречи между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, занимающей 24-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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