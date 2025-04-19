Амели Моресмо: горжусь тем, что сохранила линейных судей на «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор Амели Моресмо смогла сохранить линейных судей на Открытом чемпионате Франции — 2025. В этом году на грунтовых турнирах внедряется автоматизированная система определения аута.

«Первые отзывы, которые мы можем увидеть о турнирах на грунтовом корте, заключаются в том, что всё не так просто и не так надёжно. Очень горжусь тем, что сохранила линейных судей. Возможно, в следующем году мы будем думать иначе, но я рада, что, несмотря на давление, мы не следуем общей тенденции, которая заключается в том, чтобы сказать, что с 2025 года именно машина повсюду заменит человека. Мы не торопимся, мы тестируем, мы учимся, и мы не принимаем решения в спешке, потому что так делается в других местах, а мы приобретаем собственный опыт», — сказала Моресмо в эфире Youtube-канала Tennis Actu TV.

Открытый чемпионат Франции — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. По сравнению с предыдущим годом призовой фонд турнира увеличился на 5,2% и составил € 56,352 млн.