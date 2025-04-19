Иван Любичич считает, что у Фиса есть шанс обыграть Алькараса в Барселоне

Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, высказался о полуфинальном матче на турнире в Барселоне (Испания) между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Артюром Фисом. На прошлой неделе Алькарас обыграл Фиса на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Возможно, в этом поражении был и психологический аспект, но Артюр понимал, что Алькарас ничем лучше, чем он. Не всегда легко иметь шанс выиграть у испанца, но если он у него будет, то у Артюра будет больше шансов им воспользоваться. Он продолжает взрослеть. Играть против лучших в мире каждую неделю — вот что важно. Артур очень быстро будет выходить в четвертьфинал или полуфинал крупнейших турниров», — приводит слова Любичича We love tennis.