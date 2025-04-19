Карен Хачанов — Хольгер Руне: россиянин проиграл первый сет в полуфинале Барселоны
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В эти минуты на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания) проходит матч 1/4 финала, в котором встречаются россиянин 27-я ракетка мира Карен Хачанов и датчанин Хольгер Руне, занимающий 13-ю строчку рейтинга.
Первый сет поединка остался за Руне со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:40 МСК
27
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|4
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Хачанов и Руне встречаются с друг другом впервые. В полуфинале россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину, а датчанин одолел норвежца Каспера Рууда.
Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.
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