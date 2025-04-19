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Карен Хачанов — Хольгер Руне: россиянин проиграл первый сет в полуфинале Барселоны

Карен Хачанов — Хольгер Руне: россиянин проиграл первый сет в полуфинале Барселоны
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В эти минуты на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания) проходит матч 1/4 финала, в котором встречаются россиянин 27-я ракетка мира Карен Хачанов и датчанин Хольгер Руне, занимающий 13-ю строчку рейтинга.

Первый сет поединка остался за Руне со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:40 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2
6 		4
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Хачанов и Руне встречаются с друг другом впервые. В полуфинале россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину, а датчанин одолел норвежца Каспера Рууда.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.

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