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Екатерина Александрова одержала пятую победу над соперницей из топ-10 в 2025 году

Екатерина Александрова одержала пятую победу над соперницей из топ-10 в 2025 году
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22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в пятый раз за текущий сезон победила игрока из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю она вышла в лидеры WTA-тура. По пять побед также у россиянки Мирры Андреевой и американки Мэдисон Киз.

Сегодня, 19 апреля, Александрова переиграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Счёт — 6:0, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 13:40 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Соперницей россиянки в матче за выход в финал соревнований в Штутгарте станет победительница встречи между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, занимающей 24-ю строчку в рейтинге WTA.

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