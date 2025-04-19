Екатерина Александрова одержала пятую победу над соперницей из топ-10 в 2025 году

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в пятый раз за текущий сезон победила игрока из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю она вышла в лидеры WTA-тура. По пять побед также у россиянки Мирры Андреевой и американки Мэдисон Киз.

Сегодня, 19 апреля, Александрова переиграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Счёт — 6:0, 6:4.

Соперницей россиянки в матче за выход в финал соревнований в Штутгарте станет победительница встречи между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, занимающей 24-ю строчку в рейтинге WTA.