Екатерина Александрова одержала пятую победу над соперницей из топ-10 в 2025 году
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22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в пятый раз за текущий сезон победила игрока из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю она вышла в лидеры WTA-тура. По пять побед также у россиянки Мирры Андреевой и американки Мэдисон Киз.
Сегодня, 19 апреля, Александрова переиграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте. Счёт — 6:0, 6:4.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 13:40 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Соперницей россиянки в матче за выход в финал соревнований в Штутгарте станет победительница встречи между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, занимающей 24-ю строчку в рейтинге WTA.
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