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Ирина Хромачёва и Линда Носкова вышли в финал турнира в Руане в парном разряде

Ирина Хромачёва и Линда Носкова вышли в финал турнира в Руане в парном разряде
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и чешка Линда Носкова вышли в финал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). В полуфинале они обыграли американку Куинн Глисон и бельгийку Магали Кемпен со счётом 6:2, 3:6, [13:11].

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Хромачёва и Носкова выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В финале турнира в Руане Хромачёва и Носкова сыграют с сербкой Александрой Крунич и американкой Сабриной Сантамарией.

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