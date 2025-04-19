Карен Хачанов проиграл Хольгеру Руне в полуфинале турнира в Барселоне

27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В полуфинале он потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Хачанов не выполнил подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале турнира в Барселоне Хольгер Руне сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Артюром Фисом.