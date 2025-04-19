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Даниил Медведев опустится на 10-ю строчку рейтинга ATP после выхода Руне в финал Барселоны

Даниил Медведев опустится на 10-ю строчку рейтинга ATP после выхода Руне в финал Барселоны
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на следующей неделе опустится на 10-ю строчку рейтинга ATP. Его сместит с девятой позиции 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне после выхода в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Сегодня, 19 апреля, Руне в полуфинале соревнований в Барселоне в двух сетах обыграл 27-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова (6:3, 6:2).

На этой неделе Медведев вернулся в топ-10 и расположился на девятой строчке, переместившись с 11-го места. Россиянин не принимал участия на турнирах ATP на этой неделе, а Руне за выход в финал в Барселоне получит 230 очков и обойдёт Даниила.

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