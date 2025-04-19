Шелтон одержал волевую победу над Серундоло и вышел в финал турнира в Мюнхене

Аргентинский теннисист 22-я ракетка мира Франсиско Серундоло проиграл представителю США Бену Шелтону (15-й в мировом рейтинге) в полуфинальном матче на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Игра закончилась победой американца в трёх сетах — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. За это время Шелтон выполнил шесть подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Серундоло один эйс, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соперником Шелтона в матче за титул чемпиона турнира в Мюнхене станет победитель другого полуфинала между представителем Германии Александром Зверевым и венгром Фабианом Марожаном, занимающим 77-ю строчку рейтинга ATP.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Ян-Леннард Штруфф является действующим победителем соревнований.