Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон одержал волевую победу над Серундоло и вышел в финал турнира в Мюнхене

Шелтон одержал волевую победу над Серундоло и вышел в финал турнира в Мюнхене
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский теннисист 22-я ракетка мира Франсиско Серундоло проиграл представителю США Бену Шелтону (15-й в мировом рейтинге) в полуфинальном матче на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Игра закончилась победой американца в трёх сетах — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Мюнхен. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:40 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 4
2 		7 9 6
         
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Матч продолжался 2 часа 8 минут. За это время Шелтон выполнил шесть подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Серундоло один эйс, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Соперником Шелтона в матче за титул чемпиона турнира в Мюнхене станет победитель другого полуфинала между представителем Германии Александром Зверевым и венгром Фабианом Марожаном, занимающим 77-ю строчку рейтинга ATP.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Ян-Леннард Штруфф является действующим победителем соревнований.

Сетка турнира в Мюнхене
Календарь турнира в Мюнхене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android