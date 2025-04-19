Хольгер Руне на следующей неделе вернётся в топ-10 рейтинга ATP

13-я ракетка мира ATP 21-летний датский теннисист Хольгер Руне вернётся в топ-10 рейтинга ATP на следующей неделе. Он сместит с девятой строчки российского теннисиста Даниила Медведева.

Сегодня, 19 апреля, Руне в полуфинале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) в двух сетах обыграл 27-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова (6:3, 6:2) и стал первым финалистом соревнований. В матче за титул датчанин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Артюром Фисом.

Наивысшей позицией Хольгера Руне в рейтинге ATP является четвёртое место (август 2023 года).