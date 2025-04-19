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«Буду в большом шоке». Александрова — о возможном титуле в Штутгарте и получении Porsche

«Буду в большом шоке». Александрова — о возможном титуле в Штутгарте и получении Porsche
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22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что очень удивится, если выиграет турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия), за победу на котором получит автомобиль фирмы Porsche.

— Вы удивитесь, если уедете на этой машине в середине в понедельник вечером?
— Думаю, конечно, что я буду в большом шоке. Потому что перед началом турнира вы, разумеется, думаете о том, как здорово было бы выиграть такую ​​замечательную машину и такой замечательный турнир. Но знаете, это действительно трудно сделать. Так что если я уеду отсюда на машине, то буду просто в шоке, — сказала Александрова в послематчевом интервью.

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