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Руне стал третьим игроком в 2025 году, выходившим в финалы турниров ATP на харде и грунте

Руне стал третьим игроком в 2025 году, выходившим в финалы турниров ATP на харде и грунте
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13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне стал третьим игроком в 2025 году, вышедшим в финалы турниров ATP на харде и на грунте. Сегодня, 19 апреля, Руне в полуфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) в двух сетах обыграл 27-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова (6:3, 6:2).

Теннисисты, выходившие в финалы турниров ATP на грунте и харде в этом году:

  • Карлос Алькарас (Испания);
  • Александр Мюллер (Франция);
  • Хольгер Руне (Дания).

В марте Руне играл в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором уступил британскому теннисисту Джеку Дрейперу (2:6, 2:6).

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