US Open поздравил Шарапову с днём рождения, разместив пост о её победе в 2006 году

Пресс-служба US Open опубликовала пост в честь дня рождения пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, разместив видео, на котором спортсменка наблюдает за своей победой на Открытом чемпионате США в 2006 году. Сегодня, 19 апреля, бывшая российская теннисистка отмечает 38-летие.

«Момент, превратившийся в воспоминание! Отправляю все поздравления с днём ​​рождения Марии Шараповой!» — пописала пост пресс-служба US Open.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В этом году она была включена в Международный зал теннисной славы.