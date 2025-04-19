Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open поздравил Шарапову с днём рождения, разместив пост о её победе в 2006 году

US Open поздравил Шарапову с днём рождения, разместив пост о её победе в 2006 году
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба US Open опубликовала пост в честь дня рождения пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, разместив видео, на котором спортсменка наблюдает за своей победой на Открытом чемпионате США в 2006 году. Сегодня, 19 апреля, бывшая российская теннисистка отмечает 38-летие.

«Момент, превратившийся в воспоминание! Отправляю все поздравления с днём ​​рождения Марии Шараповой!» — пописала пост пресс-служба US Open.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В этом году она была включена в Международный зал теннисной славы.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android